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Тканевой пистолет для бесклеточной 3D-печати кожи находится на завершающих стадиях разработки. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, приветствуя участников конгресса по регенеративной медицине.

По его словам, работы идут в рамках национального проекта новой технологии сбережения здоровья.

Биопечать с клетками, как уточнил Мурашко, пока остается вопросом будущего. При этом 3D-печать он назвал одним из ключевых направлений, где уже есть определенные успехи.

Ранее Мурашко заявил, что применение искусственного интеллекта позволяет ряду российских медицинских клиник снижать летальность пациентов, эффективность достигает 40%. По его словам, снижение летальности дает "очень неплохие" результаты.