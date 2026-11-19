Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Козельском муниципальном округе Калужской области полицейские выясняют обстоятельства изготовления и использования фальшивого свидетельства о смерти. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

Фигуранткой стала 29-летняя жительница Ульяновского округа, которая собиралась выйти замуж во второй раз. Однако для расторжения действующего брака без лишних формальностей она приобрела в Сети поддельное свидетельство о смерти супруга и направила его в государственное учреждение.

Обман раскрылся при сверке с базами данных: выяснилось, что документ был фальшивым. О случившемся сообщили в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. Сейчас следователи устанавливают, кто подготовил поддельный бланк. Максимальное наказание по этой статье – год лишения свободы.

Ранее в Москве были задержаны двое подозреваемых в организации подпольного изготовления поддельных документов для легализации иностранцев. По версии следствия, они создавали и продавали фиктивные паспорта, трудовые договоры, миграционные карты, патенты и документы о регистрации. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 327 УК РФ, злоумышленники заключены под стражу.

