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21 июня, 21:46

Политика

В России ввели уголовную статью за поддельные медсправки

Фото: 123RF.com/thesohailmart

В России вступили в силу поправки, ужесточающие ответственность за подделку медсправок. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, в УК РФ добавляется новая статья 235.2, которая устанавливает ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

По новым нормам, изготовление и сбыт поддельных документов наказываются ограничением свободы на срок до 3 лет со штрафом от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишением свободы на срок до 4 лет с аналогичным штрафом. В качестве альтернативного наказания суд может назначить принудительные работы сроком до 4 лет.

Также закон ужесточил ответственность за подделку справок об отсутствии инфекционных заболеваний. Максимальное наказание по таким преступлениям составляет до 5 лет лишения свободы со штрафом до 1,5 миллиона рублей.

Также сроки наказания могут увеличиться, если преступление совершено при помощи Сети, с использованием служебного положения, группой лиц, для сокрытия другого преступления. Но самое суровое наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 3 миллионов рублей грозит тем, из-за чьих поддельных документов произошло массовое заражение людей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который усилит контроль за трудовыми мигрантами и введет дополнительные меры по противодействию нелегальной миграции, включая изменения в порядке и сроках обязательного медицинского обследования.

Ранее иностранные граждане после въезда в Россию должны были пройти медосмотр в течение 90 дней. Теперь этот срок сократится до 30 дней. Также для мигрантов, находящихся в стране более 30 дней, будет введена обязанность ежегодного прохождения медицинского контроля.

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