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07 августа, 05:29

Политика

В Госдуме предложили указывать калорийность всей упаковки продуктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. Вице-спикер Борис Чернышов (ЛДПР) обратился к министру промышленности и торговли Антону Алиханову с инициативой об изменении правил маркировки, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Депутат просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара (в килокалориях), сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию.

По мнению Чернышова, действующий формат неудобен: чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится заниматься самостоятельными расчетами, умножая данные на вес или количество порций.

Особенно остро эта проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям. Кроме того, указанный производителем размер порции часто не совпадает с реальным объемом потребления, что искажает картину.

В обращении подчеркивается, что нововведение сделает маркировку прозрачнее и поможет формировать культуру осознанного питания.

Ранее в ГД предложили сделать на чипсах и газировке надписи о вреде для здоровья. Также в депутаты считают, что такие продукты не должны участвовать в промоакциях, особенно направленных на детей.

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