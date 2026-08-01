В ГД предложили сделать на чипсах и газировке надписи о вреде

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В России предложили размещать на бутылках с газированными напитками и упаковках с чипсами предупреждающие надписи о вреде здоровью. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая, передает ТАСС.

"Мы должны информировать о вреде этих товаров наши семьи с детьми. Это могут быть либо знаки типа "светофора", либо большие надписи, как на сигаретах", – сказала Буцкая.

По ее мнению, такие продукты не должны участвовать в промоакциях, особенно направленных на детей.

Буцкая обратила внимание, что производители снеков используют на упаковках изображения персонажей из мультфильмов. Это создает ложное впечатление, что если мультфильм имеет возрастное ограничение 3 плюс, то и еду можно есть в любом количестве.

"Даже если они на уровне одной пачки не токсичны, но если есть по пачке в день, то, конечно, для организма могут быть определенные последствия. Еще важно, что к этим продуктам возникает привыкание, и это тоже определенная проблема", – пояснила она.

Депутат добавила, что газировка и чипсы содержат много сахара, соли и химических усилителей вкуса, что грозит ожирением, сахарным диабетом, метаболическими расстройствами и другими проблемами.

"Это и сниженный иммунитет, есть прямая корреляция, что просто чаще и тяжелее болеют люди, которые едят много сахара", – заключила Буцкая.

Она пояснила, что избыточное потребление соли вызывает отеки, проблемы с почками и сердцем. Химические добавки в продуктах – общая интоксикация организма. При этом особый вред достается печени.

Ранее в Госдуме призвали принять срочные меры для снижения цен на мороженое. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов указал на существенное подорожание мороженого за последние два года. Он отметил, что покупка нескольких обычных порций для семьи из трех человек может обойтись в 400–500 рублей.