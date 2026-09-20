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20 сентября, 18:29

Политика

ЦИК зафиксировала рассылки детям с призывом отговорить родителей от голосования

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Злоумышленники начали рассылать детям сообщения, в которых призывают отговорить родственников от голосования на выборах. Об этом сообщил член ЦИК РФ Игорь Борисов.

"Угрозы, направленные на срыв избирательного процесса. Вот такие именно записи 2 насколько они циничны, насколько они бесчеловечны", – цитирует его ТАСС.

По словам Борисова, злоумышленники пытаются запугать негативными последствиями.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что успешных кибератак на российскую телекоммуникационную инфраструктуру и веб-сервисы, задействованные в избирательном процессе, не зафиксировано с 18 сентября.

Она уточнила, что во время выборов было заблокировано более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на ресурсы, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода. Атаки шли на такие серверы, как vybory.gov.ru, портал "Госуслуги", cikrf.ru, izbirkom.ru.

Голосование на выборах в Госдуму завершится 20 сентября. Вместе с этим граждане отдают голоса за кандидатов по 225 одномандатным округам.

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