Памфилова назвала вопиющим случай вброса бюллетеней на участке в Марий Эл

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Инцидент с предполагаемым вбросом бюллетеней на избирательном участке в Марий Эл является вопиющим по своей наглости, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на брифинге о ходе выборов в Госдуму.

Как отметила глава ЦИК, информация о происшествии появилась в социальных сетях. Система видеонаблюдения помогла представителям КПРФ зафиксировать предполагаемый вброс на участке № 343 в селе Азанове Медведевского района. Памфилова также усмотрела в произошедшем определенный сговор.

"Это вопиющий по наглости, безответственности, безмозглости случай. С чувством полного ощущения безнаказанности, что кто-то там прикроет. Не прикроет, не позволим", – подчеркнула она.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Памфилова отметила, что случай не останется без реакции со стороны избирательной системы.

Ранее она рассказала, что после окончания голосования на избирательном участке № 198 в Республике Коми был совершен поджог. Огонь вспыхнул во входной группе запасного входа, однако представители регионального управления МЧС быстро его потушили. Никто не пострадал, предполагаемый злоумышленник задержан.

