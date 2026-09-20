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20 сентября, 14:18

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FT: Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за атак ВС РФ

Удары ВС РФ лишили Украину сталелитейной промышленности – СМИ

Фото: 123RF.com/vitleo

Украина лишилась сталелитейной промышленности из-за ударов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на представителей отрасли.

Согласно информации, из строя вышли три крупнейших украинских предприятия в Запорожской и Днепропетровской областях. Они выпускали 90% стали.

"На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности", – отметил глава офиса гендиректора "Метинвеста" Александр Водовиз.

Издание подчеркнуло, что производства "Метинвеста" и ArcelorMittal в настоящее время простаивают. По словам Водовиза, на заводах работают более 15 тысяч человек. Их остановка способна спровоцировать последствия для экономики и налоговых поступлений.

20 сентября ВС РФ нанесли групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам в Киеве. В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс". Оно занимается производством систем управления для таких ракет, как "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9.

Ранее российские силы нанесли удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию военного назначения, а также по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области. Кроме того, в Запорожье под удар попал металлургический комбинат "Запорожсталь" – один из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони.

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