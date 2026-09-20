Артиста Романа Юнусова госпитализировали с подозрением на аритмию

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Артиста Романа Юнусова доставили в одну из московских больниц с подозрением на аритмию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на артиста.

Ему стало плохо во время спектакля "Подыскиваю жену, недорого!" в "Театриуме на Серпуховке". Приехавшие на вызов врачи скорой помощи дождались окончания постановки и увезли артиста в медучреждение на обследование.

"Анализы возьмут, все проверят, кардиограмму снимут, буду лечиться", – сказал Юнусов.

Ранее СМИ также сообщили о госпитализации актера Григория Антипенко, известного по роли Андрея Жданова в сериале "Не родись красивой". Сообщалось, что его увезли на скорой помощи прямо из театра в состоянии средней тяжести.

При этом сам Антипенко отказался комментировать слухи о своей госпитализации. Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, в свою очередь, опроверг эти сообщения.