Need To Know: бандиты застрелили 21-летнюю блогера в Бразилии

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В бразильском городе Майн-ду-Риу неизвестные вывели из дома и застрелили 21-летнюю блогера Ивлин Лиму Дантас. Стрельба произошла в ночь на 16 сентября, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Need To Know.

По данным издания, к дому девушки подъехал автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Они ворвались в здание, вывели Дантас на улицу и открыли по ней огонь. Отец блогера, находившийся в доме, не пострадал.

Полицию вызвали соседи. Прибывшие на место патрульные обнаружили девушку на тротуаре с огнестрельными ранениями, однако спасти ее не удалось.

После убийства злоумышленники оставили на заборе буквы TCP – аббревиатуру преступной группировки Terceiro Comando Puro ("Настоящий третий отряд"), одной из крупнейших в Бразилии.

9 сентября Дантас задерживали по подозрению в пособничестве убийству 56-летнего бывшего полицейского Антонио Анилдо Алвеса да Силвы. Мужчину убили в июне. Блогера подозревали в помощи преступникам, однако вскоре отпустили под залог.

Ранее в Мексике поймали одного из лидеров картеля "Халиско Новое поколение" Рамона Анхеля Альвареса Айялу, известного как El R1. Его подозревают в причастности к резонансному убийству блогера Валерии Маркес. В мае 2025 года вооруженный мужчина ворвался в салон красоты в Сапопане и застрелил девушку прямо во время трансляции в TikTok.

Следствие полагает, что мотивом могли стать отношения погибшей с сыном одного из членов картеля. По версии властей, этот молодой человек мог организовать преступление, и вместе с возможным исполнителем он до сих пор на свободе.

