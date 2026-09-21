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21 сентября, 14:31

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Mash: депортированного из РФ блогера Некоглая задержали за торговлю наркотиками в Кишиневе

Депортированного из РФ блогера Некоглая задержали за торговлю наркотиками в Кишиневе – СМИ

Фото: Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/miko.glai

В пригороде Кишинева задержаны блогер, тиктокер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев. – Прим. ред.) и его супруга. Их подозревают в торговле наркотиками и организации притона, сообщает канал Mash в MAX.

По информации журналистов, блогер вербовал подростков через TikTok среди своих подписчиков, склонял их к употреблению запрещенных веществ, а затем приглашал к себе домой.

Задержание прошло в коммуне Стэучени на улице Германа Пынтеа. Во время обыска полиция изъяла два пакета с наркотиками, а также приспособления для их приготовления и упаковки. Некоглай оказал сопротивление правоохранителям, а его жена, гражданка России, попыталась скрыться, но была задержана.

Обоих арестовали на 72 часа. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Некоглая выслали из России в Молдавию в 2022 году. Поводом стали шутки о российском солдате, который отбивал гранаты руками в окопе.

Ранее суд приговорил блогера Веронику Ярошик к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Установлено, что она расфасовала наркотики в кофемашину, воздухоочиститель, мясорубку и мини-мойку, после чего через почтовые отделения отправила посылки в Сахалинскую и Калининградскую области, Приморский и Хабаровский край.

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