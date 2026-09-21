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21 сентября, 20:50

Транспорт

Авиасообщение с 3 аэропортами на северо-востоке США прервано из-за сбоя

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Из-за проблем со связью у авиадиспетчеров Федеральное авиационное управление США (FAA) временно остановило прием и отправку рейсов в аэропортах Филадельфии, Ньюарка и Тетерборо, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Причиной такого решения стали проблемы с рядом частот в центре управления Philadelphia TRACON. Этот диспетчерский центр координирует воздушное движение на этапах снижения, захода на посадку и набора высоты в своем секторе на северо-востоке США.

Сроки устранения технических неполадок и возобновления штатного приема воздушных судов в ведомстве не уточнили. По данным сервиса Flightradar24, ограничения привели к задержке более 350 рейсов.

Ранее швейцарский Boeing 777-300ER, летевший из Чикаго в Цюрих, подал сигнал бедствия и изменил курс над Атлантическим океаном. Его перенаправили в аэропорт Лажеш на острове Терсейра. Причиной стал резкий запах в экономклассе, источник которого установить не удалось.

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