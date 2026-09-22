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Минобрнауки РФ предложило изменить правила приема в вузы с 2027 года

Правила приема в российские вузы могут изменить с 2027 года

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Минобрнауки России подготовило проект изменений в порядок приема в университеты, которые начнут действовать с 2027/28 учебного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Изменения коснутся списка предметов, которые нужно сдавать на ЕГЭ, перечня индивидуальных достижений и порядка учета результатов олимпиад. Например, физика станет обязательной для поступления на 37 направлений, в том числе на все специальности в сфере машиностроения. В некоторых вузах теперь история будет обязательным экзаменом вместо возможности выбора между историей и обществознанием. Математика также станет обязательной для всех специальностей, связанных с информационной безопасностью.

Многопрофильный конкурс отменят, теперь он будет проводиться на конкретную специальность или направление. Абитуриенты смогут получить дополнительные баллы за результат ЕГЭ, который они сдали по собственному желанию, но не используют в основном конкурсе. Если школьник сдал математику, физику, химию, информатику или биологию на 60 и более баллов, он получит от 15 до 25 баллов.

Перечень личных достижений будет дополнен. Теперь можно будет заработать баллы за прохождение дополнительного обучения в рамках федерального проекта "Код будущего", за подготовку в структурах Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, а также за получение медали Совета Федерации "За мужество".

Уточняются правила приема победителей и призеров олимпиад школьников из перечня Российского совета олимпиад школьников. Без вступительных испытаний смогут поступать только победители, при этом будут учитываться результаты олимпиад только за 10–11-е классы. Перечень олимпиад, дающих такое право, каждый университет по-прежнему будет утверждать самостоятельно.

Для поступающих в магистратуру изменят порядок подачи документов: в одном вузе можно будет подать заявление максимум на пять направлений.

Порядок платного приема дополнят нормами об оплате обучения средствами материнского капитала или образовательного кредита. Также устанавливается обязательность оплаты первого семестра – предоплата зафиксирует выбор поступающего и сделает платный конкурс более четким и справедливым для всех участников.

Ранее Минпросвещения РФ утвердило федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, который вступит в силу 1 сентября 2027 года. В результате минимальное количество учебных занятий за два года обучения в 10–11-х классах составит 2 312 часов.

Кроме того, в ближайшее время в России примут новый стандарт дошкольного образования. Его также введут с 1 сентября 2027 года.

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