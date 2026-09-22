РИА Новости: взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Киеве и еще нескольких городах Украины в ночь на 22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщения украинских СМИ.

Помимо столицы, звуки взрывов также были слышны в Днепропетровске, Кропивницком и Кривом Роге. Последствия случившегося пока не уточняются, местные власти не комментировали ситуацию.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 11 регионах Украины, в том числе в Киевской, Днепропетровской, Одесской и других областях страны.

Ранее российские военные беспилотниками поразили логистические центры, склады, порты и суда, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, поражен логистический центр BDU Logistic в населенном пункте Счастливое Киевской области.

В Минобороны РФ заявили, что войска продолжат и усилят удары высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. Это станет ответом на атаки киевского режима на гражданские объекты в России.