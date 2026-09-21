ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ логоцентры и порты

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные минувшей ночью беспилотниками поразили логистические центры, склады, порты и суда, используемые в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В частности, поражен логистический центр BDU Logistic в населенном пункте Счастливое Киевской области. На его складах хранилась и распределялась продукция военного назначения.

Вместе с тем Вооруженные силы России ударили по газораспределительной станции в населенном пункте Боярка, которая подавала газ на предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

Также поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса грузы для противника. Удар нанесен и по объектам инфраструктуры для хранения военных грузов в порту Измаил.

Ранее ВС России поразили предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс". Кроме того, ударам подвергся дата-центр "Би-мобайл". На первом производили систему управления для ракет, а второй объект передавал разведывательные данные ВСУ.

