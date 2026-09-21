21 сентября, 08:09Общество
Лечение кариеса и удаление зубов доступны россиянам по ОМС
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первичный осмотр, лечение кариеса, удаление зубов и неотложная помощь при острой боли входят в программу обязательного медицинского страхования. Об этом РИА Новости напомнили в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Там отметили, что такой набор услуг позволяет своевременно решать самые распространенные проблемы со здоровьем полости рта и предотвращать развитие тяжелых осложнений.
По данным ФФОМС, за первое полугодие 2026 года медорганизации оказали стоматологическую помощь в рамках ОМС в объеме 31,7 миллиона посещений. Для сравнения: за весь прошлый год этот показатель составил 61,1 миллиона посещений, а прогнозируемый объем на текущий год – 63,4 миллиона посещений.
Тем временем Минздрав России планирует ввести обязательное обезболивание при лечении зубов, после которого могут возникнуть болевые ощущения. Кроме того, если у пациента во время лечения обнаружены признаки онкологического заболевания, его необходимо отправить к соответствующему специалисту.
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