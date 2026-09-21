Площадь пожара на мусорной площадке в Щелкове выросла до 7 тыс "квадратов"

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Площадь пожара на площадке с мусором в подмосковном Щелкове увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. Об этом заявили в МЧС России.

К тушению привлекли 90 человек и 34 единицы техники. Кроме того, пожар ликвидирует тяжелая техника.

По данным ведомства, Мособлмониторинг замерил воздух на наличие вредных веществ с пяти стационарных станций. В результате предельно допустимые концентрации не превышены.

О пожаре в Щелкове на открытой площадке сортировочной станции на Заречной улице стало известно 21 сентября. Изначально сообщалось, что огонь разошелся на 5 тысяч квадратных метров. На место стянули 75 специалистов и 24 единицы техники, включая 40 человек и 12 машин от МЧС.

Ранее под Анапой вспыхнул пожар, уничтоживший торговые ряды и двухэтажное здание. Огонь разгорелся после того, как автомобиль протаранил газовую трубу. Пламя быстро распространилось на территорию в 1,5 тысячи квадратных метров.

