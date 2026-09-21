Пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина 1929 года рождения погиб при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось в одной из квартир. Причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.

Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы. Возгорание офисной мебели фиксировали на втором этаже административного здания на Арбате.

Из-за сильного задымления людей эвакуировали. Позже пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

