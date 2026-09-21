21 сентября, 12:13Происшествия
Пожилой мужчина погиб при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе
Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина 1929 года рождения погиб при пожаре в жилом доме на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
В ведомстве уточнили, что возгорание началось в одной из квартир. Причину пожара установит пожарно-техническая экспертиза.
Бутырская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее пожар произошел в стоматологической клинике в центре Москвы. Возгорание офисной мебели фиксировали на втором этаже административного здания на Арбате.
Из-за сильного задымления людей эвакуировали. Позже пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. Общая площадь возгорания составила 5 квадратных метров.