Завод производителя упаковки Aptar передан во временное управление "Эйч энд Эн"

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Российский завод производителя пластиковой упаковки Aptar передан во временное управление компании "Эйч энд Эн" ("Логика молока"). Владимир Путин подписал соответствующий указ, который размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, во временное управление передаются 100% долей в уставном капитале ООО "Аптар Владимир", принадлежащих компании Aptar Europe Holding.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении российских активов "Ашан", Nestle и бывшего "Леруа Мерлен" (нынешний "Лемана Про"). Как пояснили в Кремле, причиной в том числе стало то, что эти компании принадлежат недружественным странам.

В качестве временного управляющего выступило АО "Л.Е.В. Менеджмент". Гендиректор Андрей Краюшкин направил "Ашану" письмо, в котором говорилось о заинтересованности в сохранении компании как единой торговой сети.