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Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в частном доме в Дагестане

Фото: 05.mchs.gov.ru

Мужчина пострадал в результате взрыва газа во дворе частного дома в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

Инцидент произошел в поселке Новый Хушет. Пострадавшего с ожогами нижних конечностей доставили в местную больницу. Возгорание в результате взрыва не последовало. Вместе с тем фиксируются разрушения стен и кровли дома.

Прокуратура Дагестана организовала проверку по факту случившегося. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

Ранее пять человек, в том числе двое детей, получили травмы при вспышке газа в деревне Поедуги Пермского края. По данным МЧС, на открытой территории произошла вспышка газа из 120-литрового баллона, который был снят с автомобиля.

Еще один инцидент произошел в Брянской области, где женщина получила ожоги при попытке разжечь мангал около дома. При использовании средства для розжига огонь вспыхнул и перекинулся на нее, в результате чего загорелась одежда женщины.

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