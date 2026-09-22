Причиной смерти сына супермодели Синди Кроуфорд могла стать передозировка

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Смерть сына американской супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербера могла наступить в результате передозировки. Об этом сообщается на сайте полиции Санта-Моники в Калифорнии.

В ведомстве отметили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, расследование продолжается. Выводы о точной причине произошедшего будут сделаны после проверок Бюро судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Гербер скончался 20 сентября в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе в возрасте 27 лет. Он был старшим ребенком Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера, работал моделью.

В 2019 году Гербер был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, после чего его приговорили к 3 годам условно и к 2 дням общественных работ. Он также публично заявлял о наличии у него ментальных проблем – депрессии и тревожного расстройства.

