Фанаты со всего мира поддержали Синди Кроуфорд после смерти 27-летнего сына

Сын супермодели Синди Кроуфрод Пресли Гербер скончался в реабилитационном центре в возрасте 27 лет. У наследника звезды был ряд ментальных проблем, а также зависимости. Подробности – в материале Москвы 24.

"Для меня ты навсегда останешься малышом"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/presleygerber; cindycrawford

27-летний сын супермодели Синди Кроуфрод Пресли Гербер скончался в реабилитационном учреждении в Лос-Анджелесе 20 сентября. Причины смерти пока не известны, но, по предварительным данным, у него остановилось сердце. Представители звездной семьи подтвердили смерть Пресли в беседе с журналистами.

"Семья просит уважать ее право на частную жизнь в это очень трудное и болезненное время", – сказано в заявлении.

Супермодель и ее дочь, актриса Кайя Гербер, пока никак не прокомментировали произошедшее в соцсетях, однако под свежими постами появились сотни комментариев с соболезнованиями от подписчиков.

"Я не могу представить, через что вы все проходите", "это трагично и ужасно", "мне так жаль, это разрывает сердце", "вы такой невероятный пример для подражания! Нет слов, чтобы описать. Мои мысли и молитвы с вами и вашей семьей", "нет ничего страшнее", – написали фолловеры со всего мира.

В июле Пресли отметил 27-летие. Звездная мама тепло поздравила его в соцсетях, опубликовав совместные снимки.

"Я так горжусь тем, кем ты стал, но для меня ты навсегда останешься малышом! Люблю тебя", – написала Синди.

"Избавить от многих трудностей и долгой борьбы"

Фото: legion-media.com/ZUMA/SplashNews/Billy Bennight

Сыну Кроуфорд пророчили большое будущее в модельном бизнесе. Парень обладал яркой и привлекательной внешностью, с подросткового возраста участвовал в съемках, показах и рекламных кампаниях мировых брендов, в числе которых Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Moschino. Однако так же рано Пресли столкнулся и с различными зависимостями.

По данным СМИ, в 2019-м он был арестован за вождение в нетрезвом виде и приговорен к 3 годам условно. Его также обязали пройти программу реабилитации и отработать 2 дня общественных работ. Позже первенец модели публично заговорил о своих проблемах, в том числе ментальных: Гербер боролся с депрессией и тревожным расстройством. Об этом он рассказал в одном из подкастов в 2023-м.





Пресли Гербер сын супермодели Синди Кроуфорд Поскольку я сам сталкивался с проблемами психического здоровья, депрессией и некоторыми другими сопутствующими проблемами, я считаю, что если я помогу хотя бы одному человеку или ста людям выбраться из того состояния, в котором я когда-то находился, – это уже все, что мне нужно. Вот, что поднимает меня с постели в эти дни, – надежда на то, что я совершил ошибки за многих людей.

Он также отметил, что мечтал предостеречь многих людей от сложного пути, который прошел сам, тем самым "избавить их от многих трудностей и долгой борьбы".

Гербер открыто делился своими проблемами в соцсетях, там же он рассказывал, что медики выписывали ему сильнодействующие препараты.

Большое будущее

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/presleygerber

Пресли Гербер родился в 1999-м и стал первенцем супермодели Синди Кроуфорд и ее мужа, американского бизнесмена Рэнди Гербера. В 2001-м на свет появилась его сестра Кайя Гербер, ныне популярная модель и актриса.

По данным СМИ, Пресли начал строить модельную карьеру с 15 лет, а также увлекался фотографией. Он сотрудничал с агентством IMG Models.

В одном из роликов в своих соцсетях Пресли рассказал, что в детстве был "очень активным" и занимался спортом, в том числе серфингом, водным поло и плаванием. Он также отметил, что с началом карьеры и работы спорт отошел на второй план, из-за чего "качество жизни стремительно ухудшилось". Впоследствии, борясь с ментальными проблемами, Пресли заявил, что ему необходимо вернуть в жизнь здоровые привычки, в том числе физическую активность.