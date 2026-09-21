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21 сентября, 12:43

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Фанаты со всего мира поддержали Синди Кроуфорд после смерти 27-летнего сына

"Очень трудное и болезненное время": сын супермодели Синди Кроуфорд скончался в рехабе

Сын супермодели Синди Кроуфрод Пресли Гербер скончался в реабилитационном центре в возрасте 27 лет. У наследника звезды был ряд ментальных проблем, а также зависимости. Подробности – в материале Москвы 24.

"Для меня ты навсегда останешься малышом"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/presleygerber; cindycrawford

27-летний сын супермодели Синди Кроуфрод Пресли Гербер скончался в реабилитационном учреждении в Лос-Анджелесе 20 сентября. Причины смерти пока не известны, но, по предварительным данным, у него остановилось сердце. Представители звездной семьи подтвердили смерть Пресли в беседе с журналистами.

"Семья просит уважать ее право на частную жизнь в это очень трудное и болезненное время", – сказано в заявлении.

Супермодель и ее дочь, актриса Кайя Гербер, пока никак не прокомментировали произошедшее в соцсетях, однако под свежими постами появились сотни комментариев с соболезнованиями от подписчиков.

"Я не могу представить, через что вы все проходите", "это трагично и ужасно", "мне так жаль, это разрывает сердце", "вы такой невероятный пример для подражания! Нет слов, чтобы описать. Мои мысли и молитвы с вами и вашей семьей", "нет ничего страшнее", – написали фолловеры со всего мира.

В июле Пресли отметил 27-летие. Звездная мама тепло поздравила его в соцсетях, опубликовав совместные снимки.

"Я так горжусь тем, кем ты стал, но для меня ты навсегда останешься малышом! Люблю тебя", – написала Синди.

"Избавить от многих трудностей и долгой борьбы"

Фото: legion-media.com/ZUMA/SplashNews/Billy Bennight

Сыну Кроуфорд пророчили большое будущее в модельном бизнесе. Парень обладал яркой и привлекательной внешностью, с подросткового возраста участвовал в съемках, показах и рекламных кампаниях мировых брендов, в числе которых Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Moschino. Однако так же рано Пресли столкнулся и с различными зависимостями.

По данным СМИ, в 2019-м он был арестован за вождение в нетрезвом виде и приговорен к 3 годам условно. Его также обязали пройти программу реабилитации и отработать 2 дня общественных работ. Позже первенец модели публично заговорил о своих проблемах, в том числе ментальных: Гербер боролся с депрессией и тревожным расстройством. Об этом он рассказал в одном из подкастов в 2023-м.

Поскольку я сам сталкивался с проблемами психического здоровья, депрессией и некоторыми другими сопутствующими проблемами, я считаю, что если я помогу хотя бы одному человеку или ста людям выбраться из того состояния, в котором я когда-то находился, – это уже все, что мне нужно. Вот, что поднимает меня с постели в эти дни, – надежда на то, что я совершил ошибки за многих людей.
Пресли Гербер
сын супермодели Синди Кроуфорд

Он также отметил, что мечтал предостеречь многих людей от сложного пути, который прошел сам, тем самым "избавить их от многих трудностей и долгой борьбы".

Гербер открыто делился своими проблемами в соцсетях, там же он рассказывал, что медики выписывали ему сильнодействующие препараты.

Большое будущее

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/presleygerber

Пресли Гербер родился в 1999-м и стал первенцем супермодели Синди Кроуфорд и ее мужа, американского бизнесмена Рэнди Гербера. В 2001-м на свет появилась его сестра Кайя Гербер, ныне популярная модель и актриса.

По данным СМИ, Пресли начал строить модельную карьеру с 15 лет, а также увлекался фотографией. Он сотрудничал с агентством IMG Models.

В одном из роликов в своих соцсетях Пресли рассказал, что в детстве был "очень активным" и занимался спортом, в том числе серфингом, водным поло и плаванием. Он также отметил, что с началом карьеры и работы спорт отошел на второй план, из-за чего "качество жизни стремительно ухудшилось". Впоследствии, борясь с ментальными проблемами, Пресли заявил, что ему необходимо вернуть в жизнь здоровые привычки, в том числе физическую активность.

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