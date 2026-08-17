Сэльма Блэр прокомментировала смерть 36-летней актрисы Хейден Панеттьери

Звезда сериала "Геори", актриса Хейден Панеттьери, скончалась в возрасте 36 лет. При этом накануне она проводила время с экс-бойфрендом, которого ранее неоднократно обвиняла в избиениях. Подробности – в материале Москвы 24.

"Покойся с миром, милая Хейден"

Фото: АР/Invision/Evan Agostini

Американская актриса Хейден Панеттьери скончалась менее чем за неделю до своего дня рождения: 21 августа ей должно было исполниться 37 лет. Причины смерти не раскрываются, однако зарубежные СМИ сообщили, что последнее время звезда страдала от сильных болей в спине.





Скип Панеттьери отец актрисы Хейден Панеттьери С глубочайшей печалью мы сообщаем о трагической кончине нашей любимой Хейден. Она была невероятным светом и неукротимой силой, которая дарила безмерную любовь и радость всем, кто ее знал, и миллионам, кто смотрел на нее через экраны.

Отец звезды также попросил уважать частную жизнь семьи, которая переживает утрату.

По информации инсайдеров, накануне смерти Хейден вместе с бойфрендом Брайаном Хикерсоном улетела из Лос-Анджелеса. Пресса также сообщила, что позднее мужчина, представившийся знакомым звезды, вызвал экстренные службы города Гринвилла в Южной Каролине. Полиция и медики прибыли на место, но не смогли спасти Хейден.

Коллеги Панеттьери выразили соболезнования в связи с ее кончиной.

"Покойся с миром, милая Хейден", – написала актриса Мелисса Баррера в личном блоге.

Актриса Сэльма Блэр тоже появилась под последним постом Хейден в соцсетях.

"Я люблю тебя. Не уходи. Не уходи. Пожалуйста. Пожалуйста", – говорится в комментарии.

Ранняя слава

Фото: кадр из сериала "Герои"; режиссеры – Грег Биман, Аллан Аркуш, Жанно Шварц; производство – NBC Universal Television, Tailwind Productions, Universal Media Studios (UMS)

Хейден Панеттьери родилась в Палисейдсе в США 21 августа 1989-го. По данным СМИ, ее первая рекламная съемка состоялась в 11-месячном возрасте, а в 4,5 года Хейден уже получила роль в сериале "Одна жизнь, чтобы жить". Впоследствии она продолжила работать на телевидении и сниматься в кино. Панеттьери прославилась благодаря роли Клэр Беннет в сериале "Герои", успех закрепила музыкальная драма "Нэшвилл", в которой она сыграла Джульетту Барнс. В фильмографии Хейден есть и такие проекты, как "Крик", "Вспомните Титанов", "Ледяная принцесса", "Воспитание Хелен".

В мае 2026-го актриса также выпустила мемуары под названием "Это я: Расплата", в которых рассказала о борьбе с зависимостью, травмах, домашнем насилии и непростых вехах своей жизни.

Хейден не была замужем, но известно о ее романе с боксером Владимиром Кличко. По данным СМИ, их отношения начались в 2009-м, помолвка состоялась в 2013-м, а в декабре 2014-го у пары родилась дочь Кайя Евдокия Кличко. Однако до свадьбы дело так и не дошло: в августе 2018-го стало известно, что возлюбленные расстались. При этом после разрыва Панеттьери лишилась опеки над дочерью, которая стала жить с отцом.

Позднее, в 2022 году, актриса дала откровенное интервью супруге Уилла Смита, Джаде Пинкетт-Смит. В нем она рассказала, что передала опеку над ребенком из-за собственных проблем с алкоголем и запрещенными веществами, которые усугубились на фоне затяжной послеродовой депрессии.

С 2018-го у Хейден был роман с актером Брайаном Хикерсоном, который неоднократно избивал актрису, за что несколько раз был задержан полицией. Пара расставалась, а затем сходилась, потому что Панеттьери прощала возлюбленного. Однако в 2021-м Хикерсона отправили в тюрьму на 45 дней за очередной эпизод рукоприкладства в отношении актрисы. Полиция также выдала защитный ордер для Хейден, согласно которому Хикерсону запретили приближаться к ней в течение 5 лет.