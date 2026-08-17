Вышел трейлер сказки "Чудо-Юдо"

Фото: vkvideo.ru/russiatv

Создатели нового российского фильма-сказки "Чудо-Юдо" представили официальный трейлер и постер. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ.

Фильм рассказывает о загадочном существе Чуде-Юде, которое умеет превращаться в любого зверя, птицу или человека. Оно сопровождает юную волшебницу Отраду, дочь магов Черногора и Болотницы, в путешествии в мир людей. Впервые столкнувшись с чувствами, Чудо-Юдо понимает, что они сильнее любых приказов и даже магии.

Главные роли исполнили София Лопунова и Микита Воронов. Сергей Безруков и Виктория Исакова сыграли родителей Отрады – Черногора и Болотницу. В фильме также снялись Сергей Епишев, Риналь Мухаметов, Артур Бесчастный, Александр Семчев и другие.



Видео: vkvideo.ru/"Кинопоиск"

Режиссер-постановщик Серик Бейсеу рассказал, что фильм повествует о том, как круто быть человеком. Воронов, исполнивший роль Чуда-Юда, добавил, что его герой – волшебное существо, которое не боится ничего, кроме своих чувств.

Сценарий написал Александр Архипов. Продюсерами выступили Сергей Сельянов, Антон Златопольский и Александр Горохов. Фильм создан авторами киносказок "По щучьему велению", "Горыныч", "Огниво" и "Конек-Горбунок".

Премьера картины состоится 22 октября 2026 года.

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