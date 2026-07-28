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28 июля, 10:36

Культура

Первый в РФ полностью созданный ИИ исторический фильм выйдет в 2026 году

Фото: 123RF.com/serhiibobyk

Первый в России научно-популярный документальный фильм, полностью созданный с помощью искусственного интеллекта (ИИ), выйдет в 2026 году. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщил автор сценария и режиссер картины Константин Кузнецов.

Фильм рассказывает о полководце Михаиле Кутузове. Его продолжительность составит 40 минут. В картине "оживает" более 50 классических живописных полотен. Сейчас создатели получают прокатное удостоверение и ведут переговоры с несколькими стриминговыми платформами о премьере. Выход запланирован на лето – осень 2026 года.

Кузнецов отметил, что основная сложность в том, что ранее фильмы, полностью созданные с помощью ИИ, не допускались в прокат. При создании картины авторы сотрудничали с фондом имени М. И. Кутузова для достоверного показа исторических реалий.

Ранее стало известно, что в ноябре 2026 года в Москве пройдет вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Ее идейный вдохновитель режиссер Никита Михалков указывал, что это мероприятие подарит возможность насладиться хорошими фильмами из разных уголков мира.

В прошлом году премию тоже проводили в Москве. Победители награждались в 12 номинациях.

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