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22 июля, 16:06

Культура

Церемония вручения "Бриллиантовой бабочки" пройдет в Москве 12 ноября

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Вторая церемония вручения кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоится 12 ноября в Москве. Об этом сообщили ТАСС в Российском фонде культуры со ссылкой на идейного вдохновителя Евразийской киноакадемии и кинопремии Никиту Михалкова.

По его словам, кинопремия этого года не только позволит познакомиться с новыми талантливыми режиссерами и актерами, но и подарит возможность насладиться хорошими фильмами из разных уголков мира, которые объединяет один язык – язык человеческих ценностей.

В прошлом году мероприятие тоже проводили в Москве. Победители награждались в 12 номинациях: "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший сценарий", "Лучший оператор", "Лучший композитор", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший художник", "Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство", "Приз за вклад в мировой кинематограф".

Ранее сообщалось, что американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получит награду "Золотой лев" за свой вклад в мировое киноискусство. Торжественное вручение состоится на 83-м Венецианском кинофестивале, который пройдет с 2 по 12 сентября.

Церемония награждения лауреатов премии "Цех. За кадром" прошла в Москве

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