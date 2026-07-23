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23 июля, 13:14

Спорт

"Спартак" потребовал переигровки матча за Суперкубок России против "Зенита"

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московский "Спартак" направил протест с требованием переиграть матч за Суперкубок России против петербургского "Зенита" в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

Заседание КДК проходит в четверг, 23 июля. На нем также рассмотрят поведение нападающего "Зенита" Александра Соболева.

Григорьянц пояснил, что, по мнению руководства "красно-белых", в игре, которая состоялась 18 июля, судья допустил грубое нарушение правил.

"Зенит" обыграл "Спартак" и завоевал Суперкубок – основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти сине-бело-голубые победили 4:2. В концовке основного времени Соболев сравнял счет, реализовав 11-метровый.

После забитого мяча он направился к трибуне фанатов "Спартака", чтобы отпраздновать гол. Однако болельщики начали бросать на поле стаканы, что вызвало массовую потасовку между игроками.

В связи с этим Соболев был вызван на заседание КДК РФС. Главный арбитр встречи Евгений Буланов не стал проводить жеребьевку перед пенальти, пояснив, что 11-метровые будут бить в ворота, за которыми расположились болельщики "Зенита".

Судья, в свою очередь, мотивировал свое решение соображениями безопасности из-за поведения фанатов "Спартака". Позднее в РФС подтвердили правомерность действий арбитра.

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