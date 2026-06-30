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02:17

Спорт

Сборная Бразилии победила Японию в 1/16 финала ЧМ-2026

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Хьюстоне в США.

Матч завершился со счетом 2:1. В составе бразильцев голами отметились полузащитник Каземиро (56-я минута) и нападающий Габриэль Мартинелли (90+6). У проигравших гол забил полузащитник Кайсю Сано (20).

Таким образом, сборная Бразилия выходит в 1/8 финала чемпионата, где сыграет с победителем встречи между командами Норвегии и Кот-д'Ивуара.

Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta ранее назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира. Вероятность ее победы составляет 15,46%.

Также в тройку фаворитов вошли Франция с 15,06% и Испания с 12,48%. За ними следуют Англия, Португалия, Германия, Норвегия, Бразилия, Нидерланды и США.

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