02:17Спорт
Сборная Бразилии победила Японию в 1/16 финала ЧМ-2026
Фото: AP Photo/Ashley Landis
Сборная Бразилии обыграла команду Японии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Встреча проходила в Хьюстоне в США.
Матч завершился со счетом 2:1. В составе бразильцев голами отметились полузащитник Каземиро (56-я минута) и нападающий Габриэль Мартинелли (90+6). У проигравших гол забил полузащитник Кайсю Сано (20).
Таким образом, сборная Бразилия выходит в 1/8 финала чемпионата, где сыграет с победителем встречи между командами Норвегии и Кот-д'Ивуара.
Суперкомпьютер британской аналитической компании Opta ранее назвал сборную Аргентины новым фаворитом чемпионата мира. Вероятность ее победы составляет 15,46%.
Также в тройку фаворитов вошли Франция с 15,06% и Испания с 12,48%. За ними следуют Англия, Португалия, Германия, Норвегия, Бразилия, Нидерланды и США.
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