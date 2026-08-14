В Дагестане мужчина прокусил ухо другу во время драки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мужчина прокусил часть уха другу во время драки в Кизилюртовском районе Дагестана, правоохранители задержали его. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ по республике.

Как рассказали в полиции, двое друзей, 20-летний подозреваемый и 25-летний житель Махачкалы, поссорились в машине. Они остановились на обочине дороги, начали драку, в ходе которой мужчина помладше напал на оппонента. Пострадавший довез обидчика домой, а через два дня из-за сильной боли в ухе обратился к врачам.

В результате было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Ранее на северо-востоке Москвы велосипедист в ходе конфликта ударил ножом мужчину, который передвигался на самокате. Пострадавшего доставили в медучреждение с резаной раной левого плеча и поврежденной венозной артерией. Велосипедиста задержали, специалисты начали проверку.