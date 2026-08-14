Лавров: Москва не опустится до методов Киева, но будет действовать жестче

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Москва не будет подражать киевскому режиму, однако продолжит наращивать жесткость для уничтожения всего, что поддерживает военную машину Украины со стороны Запада. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью ИС "Вести".

"И мы это уже делаем", – подчеркнул он.

Министр также отметил, что немедленное прекращение боевых действий на Украине невозможно. По его словам, останавливаться следует только при условии долгосрочного урегулирования конфликта.

Лавров добавил, что остановка на линии соприкосновения означала бы отказ от ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.

Ранее министр заявил, что Москва направила в Госдепартамент США запрос с просьбой рассказать о вовлеченности Вашингтона в удары Киева по гражданским объектам вглубь российской территории. Это произошло на фоне появления информации в СМИ, что США безвозмездно предоставляют Украине разведывательную информацию, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры России.

При этом Лавров добавил, что Владимир Путин готов вновь принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если они приедут в Москву. СМИ предполагали, что они могут посетить Киев и Москву в период с 10 по 16 августа.

