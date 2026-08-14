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14 августа, 11:22

Политика

Лавров заявил о готовности Путина принять Уиткоффа и Кушнера

Фото: ТАСС/AP/Jacquelyn Martin

Владимир Путин готов вновь принять спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, если они приедут в Москву. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ИС "Вести".

"Владимир Путин готов принять их в очередной раз. Другое дело, с чем они приедут", – сказал глава МИД.

Лавров отметил, что Уиткофф и Кушнер пользуются доверием президента США Дональда Трампа и имеют влияние на него. По его словам, российская сторона не отказывается от контактов с ними.

В том же интервью Лавров заявил, что Россия не рассматривает возможность остановки конфликта на Украине по нынешней линии соприкосновения. По словам министра, такой вариант означал бы, что Россия "позволила бы перечеркнуть подвиг дедов и прадедов, которые победили нацизм".

"И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства", – отметил он.

Ранее СМИ сообщали, что Уиткофф и Кушнер якобы могут посетить Москву и Киев на неделе с 10 по 16 августа.

До этого Трамп заявлял о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Москва видит искреннее желание Вашингтона найти решение и будет ждать новых идей.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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