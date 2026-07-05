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05 июля, 05:32

Политика

В МИД РФ заявили, что Европа не способна предложить конструктив по Украине

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейские страны на сегодняшний день не способны предложить какие-либо конструктивные идеи по урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат указал, что заявления лидеров ЕС о необходимости диалога с Москвой для урегулирования на Украине продолжают соседствовать с призывами нанести РФ стратегическое поражение.

"Такая извращенная логика – верный признак того, что сегодня Европа едва ли способна предложить какие-либо конструктивные идеи", – цитирует Галузина РИА Новости.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что странам Евросоюза не нужно создавать впечатление, что они отчаянно пытаются достичь мира на Украине. По ее словам, ЕС не является нейтральным посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом, так как европейские страны поддерживают Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Европа намерена к 2030 году достичь боеготовности для конфликта с Россией. Глава МИД указал, что элиты Европы инвестировали в противостояние свой "политический капитал", потратили сотни миллиардов долларов на поддержку Киева, а также на наращивание военных бюджетов Евросоюза и НАТО.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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