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Взрыв в Монако, являвшийся покушением на украинского бизнесмена Вадима Ермолаевва, стал сигналом для Европы, которая "вырастила" киевский режим. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Привычные методы для Украины сейчас распространяются на страны Европы – это непосредственный сигнал европейским странам о том, кого они вырастили и с какими нравами им придется считаться, сохраняя и поддерживая киевский режим", – цитирует дипломата РИА Новости.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел вечером 29 июня. В результате пострадали 3 человека – Ермолаев, его спутница Анна Насобина, которая является дочерью бывшего украинского зампрокурора, и 13-летний сын бизнесмена.

Украинские СМИ писали, что покушение на Ермолаева могли подготовить представители преступного мира из-за мошеннических кол-центров в Днепре. Однако следователи считают приоритетной версию о причастности к взрыву СБУ.

Спустя некоторое время была установлена личность подозреваемого. По данным СМИ, это 30-летняя женщина украинского происхождения, проживающая в Германии. Предполагается, что она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию.