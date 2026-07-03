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03 июля, 14:55

Происшествия

Полиция обыскала автомобиль подозреваемой в связи со взрывом в Монако

Фото: interpol.int

Сотрудники полиции Гессена обыскали автомобиль украинки, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление генпрокуратуры ФРГ, прокуратуры Франкфурта-на-Майне и земельного управления уголовной полиции Гессена.

"Был обыскан и изъят автомобиль, которым она (подозреваемая. – Прим. ред.) пользовалась", – уточнили представители ведомств.

По данным правоохранителей, сейчас женщина находится в бегах. В отношении нее выдан международный ордер на арест.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел вечером 29 июня. В результате пострадали 3 человека – Ермолаев, его спутница Анна Насобина, которая является дочерью бывшего украинского зампрокурора, и 13-летний сын бизнесмена.

Украинские СМИ писали, что покушение на Ермолаева могли подготовить представители преступного мира из-за мошеннических кол-центров в Днепре. Однако следователи считают приоритетной версию о причастности к взрыву СБУ.

1 июня в Монако задержали некого подозреваемого. Позже его отпустили на свободу, а о предъявлении ему обвинений не сообщалось.

Спустя некоторое время следователи установили личность подозреваемого. По данным СМИ, это 30-летняя женщина украинского происхождения, проживающая в Германии. Предполагается, что она направилась во французскую коммуну Босолей, а затем со своими сообщниками бежала в Италию.

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