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19 августа, 16:07

Транспорт

Движение было временно перекрыто на участках Садового кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение было временно закрыто на нескольких участках Садового кольца. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, проехать не было возможности по внешней стороне между Большой Спасской и проспектом Мира, а также по внутренней стороне у Садовой-Триумфальной улицы.

Ранее жителей и гостей столицы предупредили, что 23 августа на участках Садового кольца ограничат движение из-за "Большого фестиваля бега". Перекроют проезд от Баррикадной улицы до Лихова переулка, улицу Земляной Вал от Покровки до Таганского тоннеля, Крымский Вал и мост, Зубовский бульвар.

Ограничения также коснутся участка от Таганского тоннеля до Крымского Вала. Парковка на всех перекрытых участках будет запрещена с 00:01 до окончания мероприятия.

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