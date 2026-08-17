Расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится 19–21 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание пригородных поездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД), включая МЦД-2, изменится 19–21 августа. Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

Причиной корректировок станут работы по замене трех стрелочных переводов на станции Чехов. Технологические "окна" назначены с 17:50 19 августа до 06:00 20-го числа, а также с 19:50 20 августа до 05:50 следующего дня.

В расписание внесены существенные изменения: у части поездов поменяется время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые электрички проследуют по укороченным маршрутам, ряд составов временно выведут из расписания. Для сохранения транспортной доступности нескольким поездам, наоборот, продлят маршрут следования.

Кроме того, с 14 августа изменился график движения поездов на Киевском и Горьковском направлениях МЖД. Это связано с работами по переключению 1-го и 2-го путей на станции Серп и Молот для последующего перевода поездов на новую инфраструктуру. У некоторых электричек было скорректировано время прибытия и отправления, у других укоротились маршруты.