Дептранс объяснил инцидент с поездом на станции метро "Тульская"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Задымление в вагоне поезда "Ока" на Серпуховско-Тимирязевской линии метро не представляло угрозы для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Инцидент произошел на станции "Тульская". Сотрудники Московского метрополитена взяли ситуацию под контроль. В Дептрансе пояснили, что вагон перед выходом на линию прошел все необходимые проверки.

В департаменте напомнили, что все поезда серии "Ока" обслуживаются по контракту жизненного цикла сервисной компанией производителя. Компания отвечает за техническое состояние поездов.

Ранее сообщалось, что поезда не курсировали от станции "Серпуховская" до станции "Нагорная". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. В связи с этим пассажирам было рекомендовано пользоваться соседними линиями метро, МЦК и наземным транспортом. Затем движение было восстановлено.

