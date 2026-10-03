Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Движение временно прекращено на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро, передает Дептранс Москвы.

Уточняется, что движения нет от станции "Серпуховская" до "Нагорная". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Ранее сообщалось, что интервалы движения на южном участке ветки были временно увеличены из-за проверки состава.

До этого сообщалось об ограничениях движения на двух участках в районе Выставочного переулка и Пресненской набережной. В период до 10 июля 2030 года там круглосуточно будет закрыта одна полоса для движения. Ограничения вводятся из-за строительных работ. Таким образом, эти меры будут действовать круглосуточно на протяжении почти четырех лет.

