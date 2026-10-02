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02 октября, 20:40

Транспорт

Расписание ряда электричек Казанского направления МЖД изменится с 3 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 3 октября на некоторых пригородных маршрутах Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) в Московской и Смоленской областях скорректируют расписание. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

Как пояснили в МЖД, изменения носят временный характер и связаны с модернизацией инфраструктуры. Работы затронут участок Шатура – Кривандино, где обновляют системы энергообеспечения.

Технологическое окно запланировано с 10:30 до 13:40. В этот промежуток у некоторых электричек Черустинской ветки Казанского направления изменится время отправления и прибытия, сократится количество остановок, а несколько поездов отменят.

Ранее сообщалось, что с 3 по 8 октября изменится график движения поездов на МЦД-3 и Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Причина корректировок – работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) на участке Химки – Ховрино. На Ленинградском направлении интервалы движения поездов в пиковое время частично увеличатся до 10 минут, во внепиковое – до 15 минут.

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