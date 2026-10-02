Массовые отключения электричества произошли в ЛНР из-за нештатной ситуации

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По всей территории ЛНР зафиксировали массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщило правительство региона в мессенджере MAX.

Причиной послужила нештатная ситуация. Для обеспечения безопасности электроснабжения в республике созвали экстренное заседание профильного штаба.

"Энергетиками организованы аварийно-восстановительные работы, начато поэтапное подключение потребителей", – сообщили власти.

Ранее почти 200 тысяч абонентов в Донецке остались без электричества. По данным "Донецкэнерго", отключения произошли из-за превышения допустимой нагрузки на сеть. Частично обесточены оказались 1 022 трансформаторные подстанции в девяти районах города.

