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02 октября, 21:00

Шоу-бизнес

Стас Пьеха рассказал о желании Эдиты Пьехи продолжать петь

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Советская и российская эстрадная певица Эдита Пьеха не утратила желания петь, несмотря на завершение концертной деятельности. 89-летняя артистка иногда исполняет свои песни дома, рассказал певец Стас Пьеха в беседе с News.ru.

"Для меня важнее не то, состоится ли официальный "камбэк", а чтобы у нее были силы, настроение и желание петь. Если оно есть – значит, артист в ней никуда не делся!" – отметил Пьеха.

Он также рассказал, что сцена остается важной частью жизни его бабушки. Сейчас Пьеха много времени проводит дома, отдыхает, смотрит телевизор и читает. Из последнего в ее исполнении внук слышал песню "На Фонтанке".

Ранее исполнитель Рома Зверь, лидер группы "Звери", объявил о завершении дискографии коллектива – новые песни больше выходить не будут. Музыкант добавил, что в гастролях команда возьмет паузу на год-два, но обязательно вернется на сцену. По его словам, передышка нужна всем, включая самих "Зверей".

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