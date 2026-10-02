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02 октября, 22:04

Культура

Прощальная церемония с Мариной Влади состоялась в узком кругу во Франции

Фото: ТАСС/Zuma/Isabelle Vautier

Прощальная церемония с французской актрисой русского происхождения Мариной Влади прошла в коммуне Аркей в присутствии родственников и близких друзей. Об этом ТАСС сообщили друзья семьи, пожелавшие сохранить анонимность.

По словам собеседников агентства, прощание состоялось в узком кругу. При этом сведения о месте похорон Влади не раскрываются, тело актрисы кремировали.

Актриса умерла 24 сентября на 88-м году жизни. В качестве причины называлась продолжительная болезнь. Влади начала сниматься в 1949-м, прославилась после "Колдуньи" в 1956-м. Всего она сыграла более чем в 80 фильмах, а в 1963-м получила каннский приз за лучшую женскую роль.

С Владимиром Высоцким она познакомилась в 1967-м, а в 1970-м вышла за него замуж. Пара была вместе до смерти поэта в 1980-м. Позже Влади написала книгу "Владимир, или Прерванный полет", а в 2012-м была удостоена медали Пушкина.

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