В Подольске задержали мужчину после публикации видео с жестоким обращением с кошкой

Фото: телеграм-канал SHOT

Сотрудники полиции задержали в Подольске местного жителя 2000 года рождения, которого подозревают в жестоком обращении с кошкой. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Правоохранители обнаружили в интернете видеозапись с издевательствами над животным. Правоохранители оперативно изучили материалы сети и вычислили личность мужчины, попавшего в кадр.

Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в подмосковном поселке Дрожжино кошку выбросили из окна двенадцатого этажа. От полученных травм животное скончалось. О случившемся в полицию сообщили в Булатниковский отдел, правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.