В Подмосковье неизвестные выбросили кошку из окна 12-го этажа

Фото: depositphotos/blinow61

В Ленинском городском округе Московской области неизвестные выбросили кошку из окна 12-го этажа. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Подмосковью.

В дежурную часть Булатниковского отдела полиции поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Предварительно, неизвестные выбросили кошку из окна одного из домов, расположенных в поселке Дрожжино. От падения она получила серьезные травмы и вскоре скончалась.

Злоумышленников разыскивают, полиция проводит проверку.

Ранее сотрудница одного из магазинов в Светлограде Ставропольского края жестоко убила бездомных котят. Сначала она пыталась пристроить животных через соцсети, но когда волонтеры приехали к магазину, котята уже были мертвы.

Женщина призналась, что убила их, свернув им шеи и сломав позвоночники. В пресс-службе магазина заявили, что отстранили ее от работы и инициировали процесс увольнения.