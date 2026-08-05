В Нижневартовске полиция изъяла у бизнесмена 1,5 тыс контрафактных вейпов

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Сотрудники полиции изъяли у 52-летнего предпринимателя в Нижневартовске крупную партию контрафактных вейпов и расходных материалов к ним. Общая стоимость изъятого превысила 1 миллион рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Югре.

По данным ведомства, мужчина приобрел нелегальную продукцию через интернет для последующей продажи в своем магазине. Полицейские обнаружили и изъяли более 1,5 тысячи безакцизных электронных сигарет и 33,5 литра жидкостей для них.

Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Подмосковье ликвидировали нелегальное предприятие по выпуску жидкостей для вейпов. Цех выпускал до 75 тысяч товаров за смену, не имея разрешений на производство. Полицейские задержали шесть человек. Пятерых из них отправили в СИЗО, еще одному избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.