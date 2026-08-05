Эксперт Меркулов: ракеточные виды спорта являются лучшими для новых знакомств

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Совместные тренировки, особенно в ракеточных видах спорта, позволяют быстрее и органичнее заводить новые знакомства, чем традиционные встречи в кафе или переписки. Об этом рассказал "Газете.ру" заявил эксперт Александр Меркулов.

"На корте сразу складывается готовая структура встречи, где участникам не нужно придумывать тему для разговора – ее задает сама игра. Поводы для диалога возникают между розыгрышами, а процесс знакомства ускоряется за счет проживания общих эмоций", – пояснил собеседник издания.

По словам эксперта, в отличие от переписок или встреч в кафе, где люди часто чувствуют себя скованно, такой формат сближает более естественно. Совместный спортивный опыт работает на сближение лучше и быстрее формальных встреч.

Особенно этот эффект заметен в ракеточных видах спорта, подчеркнул Меркулов. В отличие от больших командных игр, здесь все строится на общении один на один, что позволяет выстроить более тесный личный контакт с партнером.

Меркулов добавил, что динамика тренировки требует быстрой адаптации к смене ситуаций и высокой скорости реакции, поэтому участники полностью включаются в процесс игры, а напряжение и неловкость от встречи уходят на второй план.

Ранее проведенный опрос показал, что 7 из 10 россиянок (70%) не готовы к отношениям с привлекательным мужчиной, который в возрасте 30–40 лет продолжает жить с родителями. Лишь 16% респонденток были готовы к такому шагу.

При этом менее половины мужчин не увидели проблемы в совместном проживании женщины с родственниками. Еще 39% респондентов мужского пола сказали, что не стали бы строить отношения с таким партнером.