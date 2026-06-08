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08 июня, 16:37

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Психолог Лисовская: поход в театр помогает лучше узнать партнера на свидании

Психолог рассказала, почему поход в театр идеально подходит для свидания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поход в театр помогает лучше узнать партнера на свидании. Об этом Агентству "Москва" заявила психолог столичной службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты Ирина Лисовская.

По словам эксперта, театральная обстановка сама по себе располагает к романтике: торжественность антуража, полумрак зрительного зала и возвышенное чувство причастности к искусству. При этом традиция перед визитом в театр тщательно выбирать наряд и продумывать образ уходит корнями в прошлое, уточнила психолог. Раньше это был обязательный кодекс поведения, а сейчас – личный ритуал, который поможет настроиться на нужный лад.

Предложение пойти в театр также выглядит более выигрышно на фоне привычных кафе и ресторанов, отметила Лисовская. Оно говорит об интересе к культуре, вызывает уважение и доверие, что дает хороший старт для начала серьезных отношений.

"Выбор спектакля – еще один шаг к сближению. Вы можете ориентироваться на вкусы партнера – так вы проявите внимание к его интересам. Или предложите свой вариант, – так вы поделитесь собственными культурными предпочтениями", – пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что после спектакля и во время антракта можно обсудить сюжет, игру актеров и режиссерские решения. Такое общение сближает и обогащает, заключила Лисовская.

Приобрести билеты в театры Москвы можно с помощью официального городского сервиса "Мосбилет" на сайте bilet.mos.ru.

Ранее главный гериатр Москвы Надежда Рунихина рассказала, что поход в театр помогает в профилактике деменции и сохранении ментального здоровья. По ее мнению, регулярные походы в культурные учреждения поддерживают лучшее когнитивное и физическое функционирование. Более того, посещение театров, выставок и музеев – это уникальная возможность для пожилых людей показать свою независимость и активность.

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