Силы ПВО Минобороны сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Дежурные силы ПВО сбили еще 3 украинских БПЛА, летевших на Москву в ночь на четверг, 6 августа. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Мэр добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Ранее Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО трех вражеских БПЛА, летевших на столицу. Всего на данный момент было сбито 6 вражеских дронов.

В связи с этим столичные аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Воздушные гавани принимают и отправляют рейсы только по согласованию с уполномоченными органами.