Жители России смогут увидеть Луну Охотника и противостояние Сатурна в октябре

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Жители России в октябре смогут наблюдать сразу несколько ярких астрономических явлений, в том числе противостояние Сатурна. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

По словам эксперта, 4 октября Сатурн окажется точно напротив Солнца. Планета будет сиять с блеском 0,3 звездной величины в созвездии Кита и останется видимой на протяжении всей ночи.

Также в первую неделю месяца произойдут сближения Луны с Марсом и Юпитером. В частности, 5 октября лунный серп пройдет в трех градусах от Марса в созвездии Рака, а 6 октября – в шести градусах от Юпитера в созвездии Льва. Оба явления можно будет легко разглядеть невооруженным глазом ранним утром.

Меркурий 12 октября достигнет максимального углового удаления от Солнца. В европейской части страны планету можно будет увидеть без телескопа в созвездии Весов.

Особое внимание Веселков обратил на полнолуние 26 октября, которое традиционно называют Луной Охотника.

"Исторически к этому времени крестьяне уже заканчивали сбор урожая, а охотники могли легко замечать зверей на открытых, убранных полях в свете яркой Луны", – пояснил астроном.

В конце месяца, 28 октября, россиян ожидает тесное сближение почти полной Луны со звездным скоплением Плеяды в созвездии Тельца. Затем произойдет покрытие Плеяд Луной. Жители европейской части России, в частности Москвы, смогут увидеть это явление около пяти часов утра при ясной погоде.

Ранее госкорпорация "Роскосмос" показала кадры сближения Луны и Венеры с едва заметным покрытием. Явление можно было наблюдать 14 сентября в западной и южной части России. Несмотря на визуальную близость на небе, реальное расстояние между Луной и Венерой было около 100 миллионов километров.