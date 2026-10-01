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01 октября, 12:50

Технологии

Роботов-уборщиков тестируют на территории ТПУ "Деловой центр" в Москве

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Роботов-уборщиков тестируют на территории транспортного узла "Деловой центр" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, тестирование проходит на втором ярусе транспортного узла. Это происходит ночью, пока метро закрыто для пассажиров. За каждым действием машин следит сотрудник.

В ведомстве добавили, что роботы могут проводить влажную и сухую уборку, работать до нескольких часов без подзарядки, а также самостоятельно вставать на зарядку без участия человека.

Если испытания пройдут успешно, то технологию будут применять и на других станциях. В будущем использование таких роботов позволит автоматизировать уборку транспортной инфраструктуры, пообещал Ликсутов.

Ранее правительство России утвердило экспериментальный правовой режим для использования роботов-доставщиков (роверов) в 34 регионах. Документ устанавливает требования к роверам: ширина – не более 80 сантиметров, длина – не более 110 сантиметров, вес без груза – не более 120 килограммов.

Режим будет действовать три года. Он охватывает Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Башкирию, Татарстан и другие города.

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